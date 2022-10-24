توقيف عدد من المطلوبين في بلدتي بريتال وحورتعلا.. وهذا ما ضبط بحوزتهم

بتاريخ ٢٤ / ١٠ /٢٠٢٢، دهمت قوة من الجيش عدداً من المنازل في بلدتي بريتال وحورتعلا بحثاً عن مطلوبين بجرائم الخطف وسرقة السيارات والإتجار بالمخدرات. وقد تعرضت القوة لإطلاق نار نتج عنه إصابة السورية (ر.خ.)، #الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/N8Au4FWfAr
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 24, 2022
بتاريخ ٢٤ / ١٠ /٢٠٢٢، دهمت قوة من الجيش عدداً من المنازل في بلدتي بريتال وحورتعلا بحثاً عن مطلوبين بجرائم الخطف وسرقة السيارات والإتجار بالمخدرات. وقد تعرضت القوة لإطلاق نار نتج عنه إصابة السورية (ر.خ.)، #الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/N8Au4FWfAr