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لبنان

توقيف عدد من المطلوبين في بلدتي بريتال وحورتعلا.. وهذا ما ضبط بحوزتهم

Lebanon 24
24-10-2022 | 12:37
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:

بتاريخ 24 / 10 /2022، دهمت قوة من الجيش عدداً من المنازل في بلدتي بريتال وحورتعلا بحثاً عن مطلوبين بجرائم الخطف وسرقة السيارات والإتجار بالمخدرات. وقد تعرضت القوة لإطلاق نار نتج عنه إصابة السورية (ر.خ.)، فردّ عناصر الجيش على مصادر النيران ما أدى إلى مقتل المطلوب (ع.م.) وإصابة شقيقه المطلوب (م.م.)، وأوقفت المواطن (ج.أ.) والسوريين (م.ك.) و(ع.ض.) و(ذ.م.) للاشتباه فيهم بإطلاق النار على العناصر. كما ضبطت كمية من المخدرات والأسلحة وسيارتين مسروقتين. 
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سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
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