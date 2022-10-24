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لبنان

بو حبيب إتصل بنظيره الكويتي مهنئاً بتعيينه وزيراً للخارجية

Lebanon 24
24-10-2022 | 12:40
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أجرى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب إتصالاً هاتفياً مع نظيره الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، هنأه فيه بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في دولة الكويت، متمنياً له "التوفيق والنجاح في تولي مهام عمله، وللعلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار".
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