إجراءٌ عاجل في سوق الدّولار.. هذا ما يحصل حالياً

علم "لبنان24" من مصادر ناشطة في سوق الدولار أنّ "هناك محادثات حصلت مؤخراً بين الصرافين أفضت إلى تنسيقٍ تام في ما بينهم بشأن اعتماد تسعيرة واحدة للدولار في الوقت الراهن".

وأشارت المعلومات إلى أنّ "صرّافي السوق الموازية اتفقوا في ما بينهم خلال الساعات الماضية على إجراء عاجل يقضي بتحديد سقف 35 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد بينما كان السعر لدى الصرافين الرسميين قد تحدّد استناداً للسعر المتداول بين 35600 و 35700 ليرة لبنانية".

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ولفتت المصادر إلى أنّ "بعض الصرافين الرسميين باتوا يعتمدون على الصرافين في الخارج من أجل شراء الدولار من الناس بسعر أقل من السوق كي يعوضوا الخسائر التي طالتهم، يوم أمس، بسبب تعميم مصرف لبنان الذي أعلنَ بيع الدولار على سعر منصة صيرفة".