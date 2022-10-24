Advertisement

لبنان

برّي يوقع نص قانون التعديلات على السرية المصرفية

Lebanon 24
24-10-2022 | 13:39
A-
A+
Doc-P-1003731-638022409044136232.jpg
Doc-P-1003731-638022409044136232.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري، نص قانون التعديلات على السرية المصرفية، وأرسله إلى دوائر رئاسة الحكومة، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
نبيه بري: هل يوجد في العالم بتغذية "صفر كهرباء" وتكون الحجة "ما خلونا" وهل يعقل أن يحرم لبنان من الغاز المصري والأردني لعدم تشكيل هيئة ناظمة في وزارة الطاقة وهي التي استنزفت ثلث مالية الدولة وتكون الحجة "انو غيرو القانون بدل ما يطبقوه"
lebanon 24
25/10/2022 02:46:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الحلبي: نشكر تركيا على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان
lebanon 24
25/10/2022 02:46:51 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم السّر.. هذه خطّة مصرف لبنان ليوم غدٍ بشأن الدولار
lebanon 24
25/10/2022 02:46:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن "الكسوف" الذي يتأثر به لبنان غداً.. هذا ما طلبه وزير التربية
lebanon 24
25/10/2022 02:46:51 Lebanon 24 Lebanon 24

نبيه بري

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:00 | 2022-10-24
17:49 | 2022-10-24
17:46 | 2022-10-24
17:43 | 2022-10-24
16:55 | 2022-10-24
16:44 | 2022-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website