Advertisement

لبنان

بشأن "الكسوف" الذي يتأثر به لبنان غداً.. هذا ما طلبه وزير التربية

Lebanon 24
24-10-2022 | 15:10
A-
A+
Doc-P-1003753-638022467722265304.jpg
Doc-P-1003753-638022467722265304.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بسبب الكسوف الجزئي الذي يؤثر على لبنان يوم غد الثلاثاء الواقع فيه 25 تشرين الاول بين الساعة 12:54 والساعة 03:20 من بعد الظهر، طلب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي من المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة توعية التلاميذ والطلاب على مخاطر النظر المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الكسوف، من خلال انشطة توعوية تقام لهم قبل الظهر. 

كذلك، طلب الحلبي من مديري المؤسسات التعليمية والاهل مواكبة التلاميذ للتأكد من عدم تعرضهم خلال الكسوف لأشعة الشمس، بشكل مباشر أو عبر النظارات، لما لذلك من أثر سلبي على شبكة العين.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:00 | 2022-10-24
17:49 | 2022-10-24
17:46 | 2022-10-24
17:43 | 2022-10-24
16:55 | 2022-10-24
16:44 | 2022-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website