إليكم السّر.. هذه خطّة مصرف لبنان ليوم غدٍ بشأن الدولار

قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24"، إنّ مصرف لبنان أفسح المجال أمام السّوق، اليوم الإثنين، لشراء وبيع الدولار عبر منصة "صيرفة" وذلك استعداداً ليوم غدٍ الثلاثاء الذي سينحصر فيه دور المنصة ببيع الدولار فقط.

Advertisement

ولفتت المصادر إلى أنّ خطوة مصرف لبنان بعدم تخفيض دولار "صيرفة"، اليوم، عن 30100 ليرة لبنانية هو أمرٌ "مقصود" نوعاً ما، وقد يكونُ هدفهُ تقريب سعر "صيرفة" من سعر الدولار في السوق الموازية والذي بات بـ35 ألف ليرة لبنانية.

وتوقعت المصادر أن يشهد سعر الدولار انخفاضاً إضافياً يوم غدٍ الثلاثاء، مشيرة إلى أنّ التراجع قد يستمرّ لأيامٍ قليلة ليتوقف عند حدود الـ30 ألف ليرة في الوقت الراهن، وتابعت: "هنا، قد يخفض مصرف لبنان سعر صيرفة، لكن هذا الأمر قد لا يكونُ بشكل كبير من أجل الحفاظ على التقارب بين السوق الموازية وصيرفة".