جولة لطلاب "مجمع العزم التربوي" في نقابة محامي طرابلس

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استقبلت نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال واعضاء مجلس النقابة وفداً من طلاب "مجمع العزم التربوي" برئاسة المحامية سوزان السيد ، في زيارة للتعرّف والإطلاع على النقابة ومراكزها ونشاطاتها.وبعد جولةٍ في اقسام ومراكز النقابة، عُقد لقاءٌ حواري بين النقيبة واعضاء المجلس من جهة وطلاب "العزم" من جهة ثانية، تم فيه الإجابة على أسئلة الطلاب.