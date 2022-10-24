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لبنان

جولة لطلاب "مجمع العزم التربوي" في نقابة محامي طرابلس

Lebanon 24
24-10-2022 | 15:44
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استقبلت نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال واعضاء مجلس النقابة وفداً من طلاب "مجمع العزم التربوي" برئاسة المحامية سوزان السيد ، في زيارة للتعرّف والإطلاع على النقابة ومراكزها ونشاطاتها.
 
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وبعد جولةٍ في اقسام ومراكز النقابة، عُقد لقاءٌ حواري بين النقيبة واعضاء المجلس من جهة وطلاب "العزم" من جهة ثانية، تم فيه الإجابة على أسئلة الطلاب.
 
 

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