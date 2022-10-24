Advertisement

لبنان

سعر البنزين سينخفض غداً أيضاً.. هكذا سيُصبح

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-10-2022 | 15:53
A-
A+
Doc-P-1003760-638022490225172850.jpg
Doc-P-1003760-638022490225172850.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت مصادر ناشطة في قطاع المحروقات أن يشهد سعر البنزين إنخفاضاً إضافياً، يوم غدٍ الثلاثاء. 
وقالت المصادر لـ"لبنان24" إن تراجع سعر الدولار في السوق الموازية خلال السّاعات الماضية سيؤدي حُكماً إلى انخفاضٍ بسائر أسعار المحروقات السائلة مثلما حصل اليوم، وأضافت: "في جدول اليوم، كان التسعير على أساس دولار 37200 ليرة لبنانية، ومن المُتوقع أن يكون التسعير يوم غدٍ على أساس سعرٍ أقل من ذلك". 
Advertisement
وختمت: "إزاء ذلك، فإنه من المتوقع أن يكون هناك تراجعٌ بنسبة تفوق الـ12 آلاف ليرة لبنانية. وبذلك، فإن سعر البنزين سينخفض عن 690 ألف ليرة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:00 | 2022-10-24
17:49 | 2022-10-24
17:46 | 2022-10-24
17:43 | 2022-10-24
16:55 | 2022-10-24
16:44 | 2022-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website