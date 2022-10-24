سعر البنزين سينخفض غداً أيضاً.. هكذا سيُصبح

توقعت مصادر ناشطة في قطاع المحروقات أن يشهد سعر البنزين إنخفاضاً إضافياً، يوم غدٍ الثلاثاء.

وقالت المصادر لـ"لبنان24" إن تراجع سعر الدولار في السوق الموازية خلال السّاعات الماضية سيؤدي حُكماً إلى انخفاضٍ بسائر أسعار المحروقات السائلة مثلما حصل اليوم، وأضافت: "في جدول اليوم، كان التسعير على أساس دولار 37200 ليرة لبنانية، ومن المُتوقع أن يكون التسعير يوم غدٍ على أساس سعرٍ أقل من ذلك".

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وختمت: "إزاء ذلك، فإنه من المتوقع أن يكون هناك تراجعٌ بنسبة تفوق الـ12 آلاف ليرة لبنانية. وبذلك، فإن سعر البنزين سينخفض عن 690 ألف ليرة.