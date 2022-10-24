مقدمات النشرات المسائيّة

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أسبوع استثنائي يعيشه لبنان بدءا بالجلسة الرابعة لإنتخاب رئيس للجمهورية التي كانت كسابقاتها وصولا الى الأحد المقبل: أحد مغادرة الرئيس العماد ميشال عون قصر بعبدا قبل يوم واحد من انتهاء ولايته الرئاسية وسط احتفالية شعبية للتيار الوطني الحر.في جلسة الإنتخاب الرابعة: دورة أولى بنصاب 114 نائبا وتطيير للنصاب في الدورة الثانية لتكون النتيجة انخفاض عدد الأصوات للمرشح ميشال معوض بحصوله على 39 صوتا فيما الورقة البيضاء 55أما الدكتور عصام خليفة: فعشرة أصوات لبنان الجديد 13 صوتا وإلغاء ورقتين.والى الجلسة الخامسة در بعد إشارة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى أن تحديد الموعد النهائي لها سيتم من خلال دعوة رسمية.ماليا إنطلق الأسبوع على وقع إجراءات مصرفية لحاكم المركزي لتبريد جنون الدولار حيث سجلت تراجعات ملحوظة في سعر صرفه.أما على مسار الترسيم البحري الجنوبي فبيروت تتنظر الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين لتسليم نص التفاهم الرسمي لرئيس الجمهورية قبل حفل التوقيع في الناقورة بشكل منفصل للجانبين اللبناني والإسرائيلي.فيما كلف الرئيس عون نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ترؤس الوفد اللبناني الى دمشق الأربعاء المقبل لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا بهدف مناقشة مسألة الترسيم البحري بين البلدين.وقبل الحادي والثلاثين من الشهر الحالي يستمر سباق الأمتار الأخيرة لإستيلاد حكومة جديدة مع تأكيد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أنه مستمر بجولاته المكوكية وبتقريب وجهات النظر.والى الشأن الحياتي مأساة جديدة تضاف الى مآسي اللبنانيين مع وفاة مسن مقعد بعدما جرفت سيول الأمطار الغزيرة أمس سيارة إبنه في منحدر في منطقة معامل زوق مصبح.وفي الخارج حضر الملف اللبناني الساخن وسط حراك بإتجاهات متوازية: فرنسية-فاتيكانية فرنسية-اميركية فرنسية-سعودية واممية-سعودية.هو سيناريو مكرر لإستحقاق يجب أن يكون معجلا شهدته الجلسة النيابية الرابعة لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية وفيما لم يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدا لجلسة جديدة هذا الاسبوع, علمت الNBN أن الرئيس بري بدأ مروحة مشاورات بعيدة عن الأضواء لترجمة مسعاه المتعلق بإطلاق ورشة حوار للتوافق على الملف الرئاسي.هذا المسعى أكد عليه المكتب السياسي لحركة أمل اليوم مشددا على أهمية تلاقي إرادات الكتل النيابية على حوار جدي وتواصل مفتوح ومباشر بعيدا عن المواقف المسبقة من أجل الوصول إلى تفاهم وإتفاق على إسم الرئيس المقبل.هذا رئاسيا, أما حكوميا فلا جديد سجل على مستوى إتصالات التأليف التي بقيت بلاحرارة ولا ثقة حتى الساعة.على صعيد ترسيم الحدود البحرية زيارة مرتقبة للموفد الاميركي اموس هوكشتاين خلال اليومين المقبلين إلى لبنان لتسليم الجانب اللبناني الوثائق النهائية للتفاهم تمهيدا لتوقيعه الخميس المقبل في مقر قيادة قوات "اليونيفيل" في الناقورة.وبالتوازي يترأس نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الوفد اللبناني الى دمشق يوم الأربعاء المقبل لاجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا بهدف مناقشة مسألة الترسيم البحري بين البلدين، فيما تحدثت معلومات صحفية عن وصول كتاب من الجانب السوري إلى وزارة الخارجية اللبنانية يعتذر عن إستقبال الوفد اللبناني لترسيم الحدود لإرتباطات مسبقة.قضائيا تقدم النائب علي حسن خليل بشكوى الى هيئة التفتيش القضائي بحق رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لشله عمل المجلس و رفضه تطبيق القانون.انه بلد المهازل ، على انواعها، في البرلمان وخارجه! فما حصل تحت قبة مجلس النواب في الجلسات الثلاث الفائتة تكرر اليوم. فارق بسيط سجل يتمثل في الارقام.فالاوراق البيض تدنت من خمس وخمسين الى خمسين، والنائب ميشال معوض نال تسعة وثلاثين صوتا بدلا من اثنين واربعين. لكن، لو احتسب الغائبون، يتبين ان معوض كان بامكانه ان ينال ثلاثة واربعين صوتا بدلا من اربعة واربعين صوتا المرة الفائتة. ما يعني انه خسر صوتا واحدا هو حتما من تكتل الاعتدال.والواضح ان انقسام التغييريين كما تجلى اليوم، سيتظهر اكثر في الجلسة المقبلة، ما سيمنح ميشال معوض امكان زيادة اصواته. علما ان لا احد يعرف متى المرة المقبلة!فالرئيس بري حدد موعد الجلسة المقبلة الخميس، ثم تراجع بعدما ذكره نائبه الياس بو صعب ان هوكستين سيكون في لبنان يومها.هكذا انتهت الجلسة الرابعة من دون تحديد للجلسة الخامسة، فكأننا ما زلنا في بداية المهلة الدستورية لا قبل ستة ايام من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية! ولم يستعجل نواب الامة ورئيسهم ؟ فالعجلة من الشيطان.. وهم لا يحبون الشياطين!!لكن مهازل البرلمان لا تتوقف هنا. اذ من المهازل الفاضحة والفاقعة ان ثمانية من التغييريين ومستقلين2 انتخبوا الدكتور عصام خليفة، في وقت رفض خليفة ترشيحه طالبا من النواب عدم تسميته . فهل انتخاب رئيس للجمهورية عند هؤلاء النواب العشرة مجرد تسلية وهدر للوقت؟ وهل عدم اتفاقهم على اسم يجمعهم يبرر اختيارهم شخصية لا تريد اصلا ان تترشح؟مهزلة برلمانية اخرى تتعلق هذه المرة باعضاء تكتل الاعتدال، الذين انتخبوا لبنان الجديد، اي انهم لم ينتخبوا أحدا في الواقع. فمتى يدرك النواب المعتدلون ان لبنان الجديد لا يتحقق بالهروب الى الامام، بل يبدأ باختيار شخصية مؤهلة لتكون في موقع الرئاسة الاولى؟الى المهازل البرلمانية سجلت اليوم مهزلتان اكسترا برلمانية . الاولى قضائية تتمثل في تقدم النائب - المتهم علي حسن خليل بشكوى ضد رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود ، ما يثبت مرة جديدة ان اركان الثنائي لا يريدون لتحقيقات المرفأ ان تسير ومهما كان الثمن.اما المهزلة الاخيرة فتتمثل في الغاء دمشق زيارة الوفد اللبناني التي كانت مقررة الاربعاء لبحث ترسيم الحدود البحرية. فما سبب الغاء الزيارة في اللحظة الاخيرة ؟ هل لأن سوريا لا تريد البحث في الموضوع في نهاية عهد الرئيس ميشال عون ؟ او لأن تركيبة الوفد اللبناني متفجرة من الداخل ما ضيع البحث في الترسيم قبل ان يحصل؟.في آخر اسبوع متاح لمنع الفراغ ووضع البلاد على سكة التوافق نحو خيار الاستنقاذ، لم يختر البعض المصر على المناورة والارتهان لمشاريع الخراب، الا تضييع ما تبقى من آمال ، فتراهم يقفون على منابر الجلسات النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية، يمعنون بتكريس الانقسام، ويرفضون كل لغة للتواصل من اجل انتاج رئيس توافقي للبلاد.ومرة جديدة يحاولون بالادوات نفسها والاداء البائس ذاته، ويتوقعون نتائج مختلفة. فاليوم صفعتهم الورقة البيضاء مجددا، وتشتت الاصوات والاهواء، واذا استمر الاصرار على رئيس غير مقبول ولم يسلك الحوار نحو الاتفاق طريقه، فسيطول العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية بحسب نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، فلبنان في وضع صعب – ارحموه – كما قال.في الصعوبات الحكومية، تحترق المهل ولا من يطفئ عنجهية او عناد البعض رحمة بالبلاد والعباد، فالايام تتدحرج مثقلة باستحقاقاتها، ما يزيد من غشاوة المشهد واستنزاف الجهود لانتاج حكومة جديدة قبل انتهاء العهد.وحده ملف ترسيم الحدود البحرية يسير الى نهاياته بكل ايجابية، لانه أسس على قواعد الوحدة بالموقف الوطني، ومعادلات القوة اللبنانية.فانضم الجانب القضائي الصهيوني الى ذاك العسكري والامني والسياسي، تحت عنوان دفع المخاطر عن كيانهم، وهم ذاهبون الى التوقيع في الناقورة الخميس المقبل، على ان يرأس الوفد الصهيوني المدير العام لوزارة الطاقة بحسب الاعلام العبري.اما في الحسابات اللبنانية فلم يحسم بعد الى الآن من سيرأس الوفد اللبناني للتوقيع على ورقة التفاهم.تفاهم هو انتصار للبنان ونفي قاطع ومطلق لاي اعتراف ب”اسرائيل” او التطبيع معها، بحسب المستشرق الصهيوني غولان بارون، فحتى اسمها غير مذكور في الاتفاق – كما قال – وهذا ليس اتفاق السابع عشر من ايار بل انه انجاز للسيد نصر الله.اما في انجازات الحاكم بأمر المال تلاعب بالبلاد والعباد، والارزاق والدولار، ولا من حسيب ولا رقيب.في الحسابات البريطانية الصعبة فرضت الازمة ثالث رئيس للحكومة خلال اسابيع قليلة. رتشي سوناك الهندي الاصل رئيسا لوزراء المملكة المتحدة البريطانية.على خط الترسيم الحدودي البحري الجنوبي، بات الأمر محسوما: الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين في لبنان الاربعاء، على ان يلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الخميس، قبيل اتمام الاجراءات المطلوبة في الناقورة ليصبح الاتفاق ساري المفعول.أما على خط الترسيم-اللبناني السوري، فالمحسوم الوحيد أن لغطا مفاجئا استجد مساء اليوم، بعدما كان منتظرا أن يزور الوفد اللبناني العاصمة السورية غدا، اثر الاتصال الذي جرى قبل ايام بين الرئيسين اللبناني والسوري، ولنا عودة الى التفاصيل في بداية النشرة.وفي غضون ذلك، فشل المجلس النيابي اليوم مجددا في انتخاب رئيس جديد، وفي وقت بات الشغور الرئاسي بمثابة الواقع، وفيما ترتقب مواقف وصفت بالهامة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عصر الغد بعد اجتماع تكتل لبنان القوي، لا يزال البعض يصر على دفع البلاد نحو هاوية الفراغ الكامل، من خلال منع تشكيل حكومة جديدة وفق الدستور والميثاق، وبناء على مبدأ وحدة المعايير في التعامل مع المكونات المجتمعية والسياسية في لبنان، مع ادراكه التام بأن حكومة تصريف الاعمال لن تستلم صلاحيات رئيس الدولة ولا بأي شكل من الاشكال.وقبل العودة الى وثائقي الجنرال، في تقرير اليوم تحت عنوان “خطيئة 13 تشرين بين الوطني الكبير والعميل الصغير” البداية مع آخر مستجدات ملف الترسيم، بدءا بالشأن اللبناني-السوري.للمرة الأولى في جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، ينال الخط 29 عشرة أصوات، من خلال التصويت للدكتور المؤرخ عصام خليفة صاحب الرأي الذي يقول إن لبنان تنازل عن الخط 29 واكتفى بالقبول بالخط 23.عصام خليفة، شأنه شأن سليم إده، أعلن أنه غير مرشح، لكن نوابا من قوى التغيير أعطوه أصواتهم، وهم الذين سبق أن زاروا الناقورة معلنين تمسكهم بالخط 29.ما عدا ذلك، جلسة اليوم جاءت رتيبة سواء بالنسبة إلى الأوراق البيضاء أو ثبات النائب ميشال معوض على أصواته: نال تسعة وثلاثين صوتا مع أربع غيابات، ما يجعل انه نال ثلاثة واربعين صوتا، والجديد في هوية هذه الأصوات صوتا وضاح صادق ورامي فنج، ما يطرح السؤال: هل دخل تكتل قوى التغيير في حال التصدع؟ وإلى كم تكتل سينقسم؟لبنان دخل في الوقت القاتل، كان الرئيس بري حدد الخميس السابع والعشرين من هذا الشهر موعدا لجلسة جديدة لكنه تنبه إلى أن الخميس قد يصادف يوم التوقيع على الترسيم، فوعد بتحديد موعد غير الخميس.مهما يكن من أمر فإن البلد ربما تكون قد دخلت عمليا في مدار الفراغ، الي يمكن أن يملأ الرئيس بري وقته الضائع بطاولة حوار عنوانها رئاسة الجمهورية.في ملف الترسيم مع سوريا، مفاجأة، ففي معلومات خاصة بالLBCI أن لا حماسة من قبل الاجهزة الامنية في كل من لبنان وسوريا لفتح باب الحوار في موضوع ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وقد ترجم ذلك عبر رسالة وصلت الى الخارجية اللبنانية مساء اليوم عبر السفارة السورية.وفي الاستيضاح، تبين أن عدم الحماسة متأتية من أن الترسيم يجب أن يبدأ برا وتحديدا في منطقة مزارع شبعا، السؤال: هل عدم الحماسة يطير الترسيم؟.طريق الشام-بيروت مقطوعة لعدم التنسيق.. ودمشق اعتذرت عن استقبال وفد الترسيم اللبناني البحري في رسالة كان لها وقع الخيبة على دولة لبنانية حددت مواعيدها ولم تبلغ الدولة السورية بها فقد تسلمت وزارة الخارجية اليوم من السفارة السورية رسالة اعتذار عن استقبال وفد الترسيم اللبناني، وربطت الأمر بعوائق لها صلة بالمواعيد المتضاربة.وأفيد بأن الاتصال الأخير الذي أجراه الرئيس ميشال عون بنظيره السوري بشار الأسد لم يتطرق خلاله إلى إرسال وفد يرأسه نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب.. بل كان حديثا في عموميات الترسيم البحري.وفي حينه مرر الأسد أن ملف الترسيم يستلزم دراسة معمقة ووقتا، لكنه لم يوضع في أجواء الوفد الذي سيتحرك في الحال إلى دمشق. وعلمت الجديد أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم كان قد اعتذر مسبقا عن المشاركة في عداد الوفد.وفي المعلومات أيضا أن بوصعب أجرى اتصالا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي وطلب منه أن يأذن لوزير الخارجية عبدالله بوحبيب بإرسال رسالة رسمية إلى وزير خارجية سوريا, لكن ميقاتي أبلغه أنه لا شأن له بكل هذا الملف لأن رئيس الجمهورية سبق وعين وفدا برئاسة بوصعب نفسه ما دفع بالرئيس عون وبوصعب إلى الطلب مباشرة من بوحبيب مخاطبة السلطات السورية لتحديد موعد للزيارة والاجتماع بالمسؤولين السوريين. فوصل الرد اليوم بالرفض.سوء إدارة وتنسيق ودربكة سياسية انعكست دبلوماسيا ادت على هذا القرار.. فلبنان لم يكن مهتما سوى برئاسة الوفد "الطالع"، إلى أن "ردته سوريا على أعقابه" قبل أن يسلك الخط الدولي ومن علامات الفشل الرسمي أن الوفد لم يكن يحمل في عداده ممثلين عن الجيش، وذلك بسبب رفض قائد الجيش العماد جوزيف عون المشاركة في التفاوض البحري قبل حسم الترسيم البري مع الجانب السوري.وبدت من مسألة استبعاد الجيش عن المفاوضات حرب "العونين". ونقمة الجنرال على الجنرال.وفي الترسيم الرئاسي وعلى جبهة اليرزة، سجل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اليوم أول إشارة لا تحمل الفيتو على قائد الجيش وفي مقابلة مع الزميلة جوزفين ديب على الجديد قال جعجع: في نهاية المطاف إذا أكثرية الفرقاء اتفقت على العماد جوزيف عون، فإن هذا الأمر نتوقف عنده، لأنه في عمله أثبت جدارته، ولا أجد أي شيء سيئ يحول دون تأييدنا له".ورأى جعجع أن ما جرى اليوم في مجلس النواب مأساة حقيقية، وأن محور الممانعة "ما بدو انتخابات"، مشددا على أن حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفاءهم يعطلون الانتخابات الرئاسية لأنهم لا يستطيعون إيجاد مرشح يربحون من خلاله.وفي إشارة لافتة قال جعجع إن القوات اللبنانية ممكن ألا تحضر جلسة، "بس تعطيل النصاب على غير هدى مش وارد لأن ما رح نعطل. وإذا انغدرنا بجلسة وصار شي غير متوقع ممكن إنو ما نحضرها، بس الجلسة اللي بعدها بدنا نحضرها".وعن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية قال جعجع: فرنجية لديه سياساته الواضحة ونحن ضد هذه السياسات، وعنده تموضع نحن كليا ضده، ولسنا ضده بالشخصي. وخلاصة موقف جعجع: رفع الفيتو عن قائد الجيش. عدم التمسك إلى النهاية بمعوض.لا حضور لجلسات الحوار لكن لا مساهمة في تهريب نصاب الجلسة. أما فرنجية فلا يؤيده بالسياسة لكن لا شيء بالشخصي. فقط هناك مأساة عابرة عبر الزمن باغتيال عائلته.