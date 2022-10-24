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لبنان

الشامي: لا مفرّ من الاتفاق مع صندوق النقد

Lebanon 24
24-10-2022 | 16:44
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قال نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي إن "الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي ما زال جاهزاً"، مشيراً إلى أنه "إذا طال الوقت، فإنه يمكن إعادة النظر ببنود الاتفاق مع التأكيد على أنّ العناصرالأساسيّة في لن تتغير".
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، لفت الشامي إلى أنّ "قانون السرية المصرفية مقدس في لبنان"، وأضاف "النسخة النهائية من القانون ليست معنا بعد وسنشارك الصندوق بها لنسمع تعليقاته".

وإذ أكد أن الحاجة لصندوق النقد لا مفر منها، أوضح الشامي أنّ "الدول الخارجية غير مستعدة لمساعدة لبنان من دون إتفاق مع الصندوق"، وقال: "ثمة نوع من التجني على صندوق النقد. الظاهر أننا نحب الصندوق عندما يقدم الأموال وليس عندما يفرض الشروط".

إلى ذلك، فقد اعتبر الشامي أن ترسيم الحدود البحرية اليوم من شأنه أن يسرّع الإصلاحات لا أن يؤخرها، مشيراً إلى أنّه "لا مفرّ من الاتفاق مع صندوق النقد الذي يُركز على الأمور التقنية والاقتصادية وليست السياسية". 

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