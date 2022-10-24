هوكشتاين يزور بيروت الأربعاء

يصل الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين الى بيروت غدا الأربعاء، وقد أعلن قبل وصوله ان التوقيع على المذكرة الأميركية بشأن الحدود البحرية مع اسرائيل سيتم الخميس في الناقورة بشكل منفرد، وفي غرفتين منفصلتين، وبغياب أي مظاهر احتفالية مشتركة بين الوفدين اللبناني والاسرائيلي. (الأنباء الكويتية)

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