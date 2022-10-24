مشاركة أم زيارة؟

لم يعرف ما إذا كان مناصرو حزب بارز سيشاركون في عراضة الوداع الرئاسية، أم الإكتفاء بزيارة مع وفد رفيع الى مقر الإقامة الجديد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement