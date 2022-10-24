استفسر ملحقون عن مصدر مخاوف بعض الجهات من تطورات أمنية، إذا ما وقعت "الفوضى الدستورية" التي تحدَّث عنها التيار الحاكم لتاريخه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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