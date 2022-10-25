الجيش ينفذ عمليات دهم في مخيم نهر البارد (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ وحدات من الجيش منذ ساعات الصباح الاولى عمليات دهم في مخيم نهر البارد في شمال لبنان، بدعم من القوات الجوية والبحرية.

وعمليات الدهم تأتي في اطار البحث عن مجموعة من المطلوبين.