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لبنان

الجيش ينفذ عمليات دهم في مخيم نهر البارد (صور)

Lebanon 24
25-10-2022 | 00:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ وحدات من الجيش منذ ساعات الصباح الاولى عمليات دهم في مخيم نهر البارد في شمال لبنان، بدعم من القوات الجوية والبحرية.
 
وعمليات الدهم تأتي في اطار البحث عن مجموعة من المطلوبين.
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