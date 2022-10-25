Advertisement

لبنان

"مسرحية فاشلة" تزعج بري وحزب الله "قد يذهب إلى طرح آخر"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-10-2022 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1003838-638022822737163906.jpg
Doc-P-1003838-638022822737163906.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بعد كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري صباح اليوم من "أن جلسات الانتخاب باتت مسرحية فاشلة، ولا طائل منها" وانه سيحاول "استبدالها بحوار بين القوى السياسية"، ازدادت قناعة الكثيرين بأن الملف الرئاسي سيدخل في شغور طويل، لن يكسره سوى التوافق بين مختلف المكونات اللبنانية ، في ضوء خارطة توزع القوى والاعداد داخل القاعة العامة لمجلس النواب.

ووفق مصادر عين التينة فان بري "سيعمل على تكثيف جلسات الانتخاب لعدم تحميله اي مسؤولية في فشل الوصول الى تسوية".

وتؤكد "ان بري سيستمر في دعوة النواب لجلسات انتخاب بشكل متكرر ومكثف رغم علمه انها لن تؤدي بحد ذاتها الى انتخاب رئيس، مستبقا بذلك  اي حملة اعلامية قد تشن ضده".

أما حزب الله، وبحسب مصادره، فسيستمر في خيار "الورقة البيضاء" طالما أنه لم يتوصل مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى تفاهم حول اسم رئيس  تيار المردة سليمان فرنجية الذي لن  يصدح  في القاعة العامة لمجلس النواب طالما أن باسيل متشبث بموقفه الرافض لوصول بيك بنشعي إلى سدة الرئاسة".

وبناء على هذا الأمر تقول اوساط سياسية أن حزب الله الذي يعتبر أن رئيس التيار الوطني الحر هو الناخب الاساس في الملف الرئاسي، قد يذهب إلى طرح آخر اذا وصل فعلا إلى طريق مسدود مع باسيل.

 

 

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:05 | 2022-10-25
02:30 | 2022-10-25
02:25 | 2022-10-25
02:20 | 2022-10-25
02:15 | 2022-10-25
02:15 | 2022-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website