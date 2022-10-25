Advertisement

لبنان

هل سيشاهد اللبنانيون "المونديال" مجانا؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-10-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1003844-638022832451557033.jpg
Doc-P-1003844-638022832451557033.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ينطلق "مونديال 2022" الذي تستضيفه دولة قطر في 20 تشرين الثاني المقبل.
وفي هذا الإطار، تحاول بعض الجهات الرسمية اللبنانية وبشكل خاص وزير الإعلام زياد مكاري تأمين نقل فعاليات الحدث الرياضي العالمي بشكل مجاني للبنانيين عبر شاشة "تلفزيون لبنان".
Advertisement

لكن المحاولات،وحتى الساعة، لم تصل إلى نتيجة نهائية، مع العلم أن التواصل قائم بوتيرة سريعة ومكثفة مع الجهات المعنية.

وعلى هذا الصعيد علم "لبنان 24"، أن وزارة الاعلام ستحصل من المعنيين على جواب نهائي حول إمكانية نقل المباريات عبر "تلفزيون لبنان" خلال ال 48 ساعة المقبلة. 

وفي المقابل، بدأت مجموعة من المطاعم والمقاهي تجهيز صالاتها عبر وضع شاشات عملاقة فيها لاستقبال محبي متابعة  مباريات كرة القدم، كما ستقوم بعض البلديات بتجهيز قاعات عامة للغرض نفسه،  مقدمة خدمة مشاهدة مباريات "المونديال" بشكل مجاني للأهالي.

وفي الوقت عينه، بدأ جزء من المواطنين بشراء ماكينات "الريسيفير" الخاصة بنقل وقائع "مونديال 2022"، التي تبدأ تكلفتها من مبلغ ٨٥ دولار أميركي والتي تحتاج إلى باقة سريعة وكبيرة من الانترنت حتى يتم الاستفادة منها.

لبنان

خاص

رياضة

كأس العالم2022

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:05 | 2022-10-25
02:30 | 2022-10-25
02:25 | 2022-10-25
02:20 | 2022-10-25
02:15 | 2022-10-25
02:15 | 2022-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website