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لبنان
هل سيشاهد اللبنانيون "المونديال" مجانا؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
25-10-2022
|
01:30
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ينطلق "مونديال 2022" الذي تستضيفه دولة قطر في 20 تشرين الثاني المقبل.
وفي هذا الإطار، تحاول بعض الجهات الرسمية اللبنانية وبشكل خاص وزير الإعلام زياد مكاري تأمين نقل فعاليات الحدث الرياضي العالمي بشكل مجاني للبنانيين عبر شاشة "تلفزيون لبنان".
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لكن المحاولات،وحتى الساعة، لم تصل إلى نتيجة نهائية، مع العلم أن التواصل قائم بوتيرة سريعة ومكثفة مع الجهات المعنية.
وعلى هذا الصعيد علم "لبنان 24"، أن وزارة الاعلام ستحصل من المعنيين على جواب نهائي حول إمكانية نقل المباريات عبر "تلفزيون لبنان" خلال ال 48 ساعة المقبلة.
وفي المقابل، بدأت مجموعة من المطاعم والمقاهي تجهيز صالاتها عبر وضع شاشات عملاقة فيها لاستقبال محبي متابعة مباريات كرة القدم، كما ستقوم بعض البلديات بتجهيز قاعات عامة للغرض نفسه، مقدمة خدمة مشاهدة مباريات "المونديال" بشكل مجاني للأهالي.
وفي الوقت عينه، بدأ جزء من المواطنين بشراء ماكينات "الريسيفير" الخاصة بنقل وقائع "مونديال 2022"، التي تبدأ تكلفتها من مبلغ ٨٥ دولار أميركي والتي تحتاج إلى باقة سريعة وكبيرة من الانترنت حتى يتم الاستفادة منها.
لبنان
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رياضة
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