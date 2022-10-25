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لبنان

ناشطون يضغطون لمنع خيار "غير تغييري".. ونائبة "جدلية" تطلق تمنياتها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-10-2022 | 02:25
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بالرغم من انسحاب اكثر من نائب من تكتل نواب التغيير، الا ان التكتل لا يزال موجوداً وحاضراً. ويرفض النواب علناً فكرة فشله وتشتت اعضائه بشكل نهائي.

وبحسب مصادر مطلعة "فإن نشطاء في المجتمع المدني يقومون بدور  كبير في الحفاظ على ما تبقى من وحدة التكتل التغييري، ويضغطون على بعض النواب لمنعهم من الانسحاب".

وتؤكد المصادر" ان اكثر من نائب تغييري بات يرغب بالقيام بالخطوة التي قام بها كل من النائبين وضاح صادق وميشال الدويهي، الا انهم يراعون زملائهم وبعض الناشطين.

وفي السياق ذاته عبّرت احدى النائبات في "تكتّل التغيير" ضمن جلسة خاصة عن اسفها لخروج النائبين ميشال دويهي ووضاح الصادق من التكتل، لافتة صراحةً الى انها كانت تتمنى خروج النائبة سينتيا زرازير عوضاً عنهما.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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