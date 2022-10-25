Advertisement

لبنان

سؤال يجمع اللبنانيين: أين هم صرافو الشارع.. وهل سيواصل الدولار انخفاضه؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-10-2022 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1003850-638022841919272609.jpg
Doc-P-1003850-638022841919272609.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لاحظ المواطنون الانخفاض الكبير في عدد الصرافين الذين ينتشرون في بعض الشوارع ضمن مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت والبربير والبسطة، وعدة مناطق لبنانية اخرى، والذين يتواجدون في نقاط محددة ويعملون حتى ساعات متأخرة من الليل، وذلك خلال اليومين الماضيين بعد التعميم الأخير لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وبحسب أحد الصرافين في السوق الموازية، فإنّ هؤلاء الصرافين ينقسمون الى فئتين، فئة صغار الصرافين الذين لم يتحملوا الخسائر التي تكبدوها بعد انخفاض سعر الدولار، فانسحب عدد كبير منهم، وفئة أخرى تعمل لدى كبار الصرافين في السوق الموازية، وطُلب منهم عبر مشغليهم ان يتوقفوا في الفترة الحالية عن التواجد في الشارع الى حين معرفة ما ستؤول اليه سوق الدولار في الأيام المقبلة

ويقول الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة لـ" لبنان 24" ان "ارتفاع الدولار في الفترة السابقة كان غير منطقي"، مشيراً إلى ان "صدور تعميم مصرف لبنان يوم الأحد الماضي، أي يوم العطلة خلق بلبلة لأن لا أحد يستطيع الحصول على سيولة لتلبية الطلب ولا تبادل لعمليات داخلية بالليرة بين الصيارفة أو المصارف وبالتالي كل العرض الآن سيؤدي إلى الضغط على سعر صرف الدولار وتراجعه بشكل دراماتيكي".

وشدد علامة على ان "سعر الدولار في لبنان تفرضه عوامل عدة اقتصادية ومالية وسياسية واجتماعية وحتى دولية"، مُبديا اعتقاده بأنه "من الممكن ان يتراجع 10 آلاف ليرة شرط توافر معطيات تساعد على ذلك".

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-10-25
09:37 | 2022-10-25
09:35 | 2022-10-25
09:32 | 2022-10-25
09:24 | 2022-10-25
09:17 | 2022-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website