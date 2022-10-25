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لبنان

نقابة المحامين في بيروت إدعت على أحد المصارف.. والسبب؟

Lebanon 24
25-10-2022 | 01:50
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تقدمت نقابة المحامين في بيروت، ممثلة بشخص النقيب ناضر كسبار، باستحضار مع طلب تقصير المهل من يوم الى يوم، ضد مصرف "فرست ناشونال بنك"، أمام المحكمة المدنية الإبتدائية في بيروت الناظرة في القضايا الإفلاسية، وذلك على خلفية إعلان المصرف التوقف عن الدفع وفقا لأحكام القانون رقم 67/2 وتعديلاته.
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وجاء في نص الإستحضار أن المدعية، أي نقابة المحامين، تتعامل مع المصرف المدعى عليه منذ سنوات من خلال حسابات عدة، من بينها حساب دائن بالدولار الأميركي، وأنه نظرا للحاجة الماسة والضرورة القصوى طلبت النقابة من المصرف المشار اليه تسليمها جزءا من وديعتها فتمنع عن ذلك بالرغم من استحقاق المبلغ من دون وجه حق.
 
وبناء عليه، طلبت الجهة المدعية من المحكمة إبلاغ نسخة الإستحضار للمصرف، والإعلان عن أنه متوقف عن الدفع، واستطلاع رأي حاكم المصرف المركزي ليُصار الى تعيين جلسة علنية يتم من خلالها إعلان المدعى عليه متوقفا عن الدفع وترتيب المفاعيل القانونية كافة المنصوص عنها في القانون رقم 67/2 وتعديلاته، واستطلاع رأي النيابة العامة الإستئنافية في بيروت، وإلا الطلب منها اتخاذ القرارات اللازمة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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