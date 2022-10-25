Advertisement

لبنان

ماذا جرى مع محمد رعد أمام مجلس النواب؟

Lebanon 24
25-10-2022 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1003864-638022873394405219.jpg
Doc-P-1003864-638022873394405219.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خلال جلسةِ انتخاب رئيس الجمهوريّة، أمس الإثنين في مجلس النواب، لوحِظ أنّ عدداً من نواب التغيير تجنّبوا مصافحة بعض نوّاب كتلة "الوفاء للمقاومة" وذلك على الرّغم من المسافاتِ القريبة في ما بينهم. 
Advertisement

وبحسب بعض المراقبين، فقد تبيّن أن النائب مارك ضو على سبيل المثال قد تحاشى مصافحة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أثناء دخوله إلى مجلس النواب، بينما كان أول المُلاقين لنوابٍ آخرين وصلوا إلى مبنى المجلس.

كذلك، فإنّ ما ظهرَ أيضاً هو أنّ بعض النوّاب من كتلة التغيير لم يستفيضوا في الحديث كثيراً في ما بينهم خلال الجلسة، كما رُصد أيضاً "الافتراق" داخل الجلسة وتحديداً من خلالِ أماكن الجلوس.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-10-25
09:37 | 2022-10-25
09:35 | 2022-10-25
09:32 | 2022-10-25
09:24 | 2022-10-25
09:17 | 2022-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website