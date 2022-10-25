ماذا جرى مع محمد رعد أمام مجلس النواب؟

خلال جلسةِ انتخاب رئيس الجمهوريّة، أمس الإثنين في مجلس النواب، لوحِظ أنّ عدداً من نواب التغيير تجنّبوا مصافحة بعض نوّاب كتلة "الوفاء للمقاومة" وذلك على الرّغم من المسافاتِ القريبة في ما بينهم.

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وبحسب بعض المراقبين، فقد تبيّن أن النائب مارك ضو على سبيل المثال قد تحاشى مصافحة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أثناء دخوله إلى مجلس النواب، بينما كان أول المُلاقين لنوابٍ آخرين وصلوا إلى مبنى المجلس.