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لبنان

14 نائباً في دارة مخزومي: للتمسك باتفاق الطائف واستكمال تطبيقه

Lebanon 24
25-10-2022 | 01:51
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التقى كل من النواب: أشرف ريفي، رامي فنج، بلال الحشيمي، محمد سليمان، عماد الحوت، نبيل بدر، عبد العزيز الصمد، ياسين ياسين، وضاح الصادق، أحمد الخير، وليد البعريني، إيهاب مطر، عبد الرحمن البزري إلى مائدة عشاء في دارة النائب فؤاد مخزومي. 
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وشدد النواب الأربعة عشر بحسب بيان، على "التمسك باتفاق الطائف والحفاظ عليه واستكمال تطبيقه. كما أكدوا "التمسك بسيادة لبنان واستقلاله وعروبته".
 
 
واتفق النواب الحاضرون على العمل معا "لمساعدة اهلنا في مختلف المناطق في غياب تام للدولة".

كما شددوا على "التعاون لتحسين أوضاع أهلنا خصوصا في القضايا المتعلقة بالأوضاع الإنسانية والاجتماعية، وتحقيق العدالة، وسط الانهيار التام لمؤسسات الدولة، وغياب المؤسسات الضامنة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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