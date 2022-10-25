نائبٌ "قواتي" يقترب من برّي.. من هو؟

لوحظ أن عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ملحم الرياشي قد أصرّ على متابعة عملية فرز الأصوات التي حصلت خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، أمس الإثنين، في مجلس النواب.

وتبيّن أن الرياشي كان على مقربةٍ من المنصّة الخاصة برئيس مجلس النواب نبيه برّي، لكنّه لم يحصل أي حوارٍ بينهما بعكسِ ما جرى مع نواب آخرين.