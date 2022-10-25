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لبنان

نائبٌ "قواتي" يقترب من برّي.. من هو؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-10-2022 | 04:15
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لوحظ أن عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ملحم الرياشي قد أصرّ على متابعة عملية فرز الأصوات التي حصلت خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، أمس الإثنين، في مجلس النواب.
 
وتبيّن أن الرياشي كان على مقربةٍ من المنصّة الخاصة برئيس مجلس النواب نبيه برّي، لكنّه لم يحصل أي حوارٍ بينهما بعكسِ ما جرى مع نواب آخرين. 
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص

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