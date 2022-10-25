بسبب "الكوليرا".. إجراءاتٌ جديدة داخل المساجد

لجأ العديد من لجان المساجد في مناطق عديدة إلى اتخاذ إجراءات وقائيّة في ظلّ تفشي وباء "الكوليرا"، وتقضي في سحبِ كافة "أباريق مياه الشرب" التي توضع في زاوية مخصصة لها داخل كل مسجد.

كذلك، فقد تبيّن أن بعض اللجان أبلغ المُصلّين مُجدداً بضرورة اصطحاب "مناشف" خاصّة بهم، وذلك في إطار وقائي وصحيّ أكثر جرى اعتماده أصلاً في أيام تفشي جائحة "كورونا".