Advertisement

لبنان

بسبب "الكوليرا".. إجراءاتٌ جديدة داخل المساجد

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-10-2022 | 05:15
A-
A+
Doc-P-1003870-638022871905736713.jpeg
Doc-P-1003870-638022871905736713.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لجأ العديد من لجان المساجد في مناطق عديدة إلى اتخاذ إجراءات وقائيّة في ظلّ تفشي وباء "الكوليرا"، وتقضي في سحبِ كافة "أباريق مياه الشرب" التي توضع في زاوية مخصصة لها داخل كل مسجد.
كذلك، فقد تبيّن أن بعض اللجان أبلغ المُصلّين مُجدداً بضرورة اصطحاب "مناشف" خاصّة بهم، وذلك في إطار وقائي وصحيّ أكثر جرى اعتماده أصلاً في أيام تفشي جائحة "كورونا".
Advertisement
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-10-25
09:37 | 2022-10-25
09:35 | 2022-10-25
09:32 | 2022-10-25
09:24 | 2022-10-25
09:17 | 2022-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website