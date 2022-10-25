من بينها لبنان.. تعطل خدمة "واتسآب" في عدد كبير من الدول

واجه مستخدمو تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، قبل ظهر الثلاثاء، مشكلة فنية لاحظها عدد كبير منهم في مناطق عدة حول العالم من بينها لبنان.

وقال مستخدمون لـ"واتساب" في مناطق عدة في العالم إنهم يواجهون مشكلة في إرسال الرسائل واستقبالها.

وذكرت تقارير إخبارية أن العطل طال الدردشات الشخصية بين الأشخاص وتلك الخاصة بالمجموعات.

وأكد موقع "downdetector" الذي يتابع الأعطال الفنية في المواقع والمنصات الرقمية الشهيرة، وجود مشكلة فنية في "واتساب".

وأظهرت بيانات الموقع ارتفاعا كبيرا في بلاغات الأعطال التي طالت "واتساب" في الساعات الأخيرة.

وفي ساعة واحدة فقط تلقى الموقع أكثر من 9 آلاف بلاغ بهذا الشأن.

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ولاحقا أقرت ميتا بالأعطال في تطبيق واتسآب، مؤكدة العمل على حلها.

