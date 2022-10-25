Advertisement

لبنان

أهداف عون قبل نهاية "العهد"

ايناس كريمة Enass Karimeh

|
Lebanon 24
25-10-2022 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1003884-638022908311339016.jpg
Doc-P-1003884-638022908311339016.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يكثّف رئيس الجمهورية ميشال عون مساعيه من أجل تحقيق إنجازات جدية تُسجّل لعهده مستفيداً من كل الظروف المحيطة بلبنان والتي قد تدفع به نحو الاعلان عن انتصار سياسي بالتوازي مع انتهاء ولايته الرئاسية وقبل مغادرته لقصر بعبدا.

 

إحدى هذه المحاولات التي يقوم بها عون مرتبطة بعلاقته مع الدولة السورية، إذ إنه يسعى للاستفادة من هذه العلاقة لتحقيق إنجاز ما بترسيم الحدود البحرية مع دمشق مشابه لترسيم الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.

 

ولعلّ زيارة الوفد اللبناني الى سوريا وعلى رأسه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لإجراء محادثات مع الجانب السوري بشأن ملف ترسيم الحدود الشمالية وبغض النظر عن حصول هذه الزيارة أو تأجيلها، يعطي "التيار الوطني الحر" هامشاً أوسع من المناورة الشعبية والاعلامية في بيئته المسيحية  خصوصاً وانه يظهر ممسكاً بمواقفه (السيادية) وانه لا يزال متمايزا عن حلفائه في قوى الثامن من آذار.

 

وفق مصادر سياسية متابعة، فإن عون سيحاول في الايام المتبقية من عهده وفي المرحلة المُقبلة الاستفادة من علاقته بالدولة السورية من اجل تحقيق بعض المكاسب السياسية للبنان يربطها بعلاقاته مع حلفائه الاقليميين، وهذا ينطبق أيضاً على ملف النازحين السوريين الذي يعمل عون على تحقيق تقدّمٍ ملموس فيه.

 

وتؤكد المصادر أن عملية اعادة النازحين لم تكن لتحصل لولا الرغبة السورية الرسمية والضغط الذي يقوم به "حزب الله" في هذا الشأن عبر عدّة قنوات من بينها مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم والعلاقة المباشرة مع دمشق. وفي كل الاحوال يريد العهد، بحسب المصادر، الايحاء للرأي العام انه قادر على تحقيق الانجازات متى سُمح له بذلك اقليمياً ودولياً.

 

من هنا لا تخرج زيارة الوفد اللبناني الى سوريا عن القرار والمسار السياسي للرئيس ميشال عون الذي سيحكم أداءه وخطابه في المرحلة التي تلي ولايته الرئاسية، حيث سيبدأ خطاباً سياسياً مختلفاً قد يبدو أكثر تصعيداً في الداخل لكنه سيختلف جذرياً عن الخطاب الحالي الذي بحسب المصادر قيّد عون وتياره طوال فترة وجوده في سدَة الرئاسة.

 

 

 

 

 

 

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-10-25
09:37 | 2022-10-25
09:35 | 2022-10-25
09:32 | 2022-10-25
09:24 | 2022-10-25
09:17 | 2022-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website