انخفاض كبير بأسعار المحروقات.. هكذا أصبحت!

صدر صباح اليوم، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات.







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وأصبحت الاسعار على الشّكل الآتي:







- صفيحة بنزين 95 أوكتان: 653000 ليرة.







- صفيحة بنزين 98 أوكتان: 66,000 ليرة.



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- صفيحة المازوت: 789000 ليرة. وتراجع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 46000 ليرة، وسعر صحيفة البنزين 98 أوكتان 47000 ليرة، اما سعر صفيحة المازوت، فانخفض 56000 ليرة.وأصبحت الاسعار على الشّكل الآتي:- صفيحة بنزين 95 أوكتان: 653000 ليرة.- صفيحة بنزين 98 أوكتان: 66,000 ليرة.ad- صفيحة المازوت: 789000 ليرة.