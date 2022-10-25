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لبنان

انخفاض كبير بأسعار المحروقات.. هكذا أصبحت!

Lebanon 24
25-10-2022 | 03:41
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صدر صباح اليوم، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات.
وتراجع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 46000 ليرة، وسعر صحيفة البنزين 98 أوكتان 47000 ليرة، اما سعر صفيحة المازوت، فانخفض 56000 ليرة.

 
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وأصبحت الاسعار على الشّكل الآتي:

 

- صفيحة بنزين 95 أوكتان: 653000 ليرة.

 

- صفيحة بنزين 98 أوكتان: 66,000 ليرة.

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- صفيحة المازوت: 789000 ليرة.

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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