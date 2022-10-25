السفير السوري من بعبدا: لدينا حرص على العلاقة الاخوية بين لبنان وسوريا

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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا السفير السوري علي عبد الكريم علي، في زيارة وداعية.وعقب اللقاء، قال السفير السوري : سوريا واجهت وما تزال اشرس حرب خطرة ومع هذا صمدت واسجل ان عون اول من راهن على صمود سوريا وانتصارها منذ بداية الحرب الارهابية وارجو ان يتعافى البلدان لان التحديات والتاريخ تفرض هذا التنسيق.وتابع: هناك حرص على هذه العلاقة الاخوية وتطويرها وسوريا امس واليوم وغدا ستحرص على هذا التكامل والارتفاع عن ردات الفعل والمناكفات.كما اعتبر ان بين سوريا ولبنان كل الامور لا توجد فيها اشياء مغلقة وسوريا ملتزمة بالاتفاقات بين البلدين وسوريا دائما مسهلة سيما في ملف النازحين.وعن تشكيل وفد قالك "هناك لبس حول تشكيل وفد لبناني إلى سوريا وطلبت كتاباً لمخاطبة الخارجية السورية، وتبلّغت بالكتاب بوقت متأخّر الأحد، وقد أُعلن الموعد من لبنان قبل مناقشته مع سوريا"