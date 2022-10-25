"الصحة" تحذر من النظر إلى قرص الشمس خلال فترة الكسوف

حذرت وزارة الصحة العامة المواطنين من "النظر الى قرص الشمس مباشرةاو عبر النظارات خلال فترة الكسوف الجزئي التي يشهدها لبنان ظهر اليوم الثلاثاء في 25 تشرين الاول، بين الساعة 12:54 والساعة 03:20 من بعد الظهر، لما في ذلك من مخاطر على شبكة العين".

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