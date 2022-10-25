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لبنان

"الصحة" تحذر من النظر إلى قرص الشمس خلال فترة الكسوف

Lebanon 24
25-10-2022 | 04:06
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حذرت وزارة الصحة العامة المواطنين من "النظر الى قرص الشمس مباشرةاو عبر النظارات خلال فترة الكسوف الجزئي التي يشهدها لبنان ظهر اليوم الثلاثاء في 25 تشرين الاول، بين الساعة 12:54 والساعة 03:20 من بعد الظهر، لما في ذلك من مخاطر على شبكة العين".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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