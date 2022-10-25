وزير الصحّة يكشف واقع "الكوليرا" في لبنان.. ماذا أعلن اليوم؟

أعلن وزير الصحّة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض أنّ "نسبة الإصابات بوباء الكوليرا في عكار كبيرة جداً"، مشيراً إلى أنّ "السعي مستمرّ لمحاصرة الوباء والتخلص منه بكل الوسائل"، وأضاف: "الخطر هو عندما يكون عدد المرضى أعلى من عدد الأسرّة في المستشفيات، ونحنُ الآن في سباق للحدّ من انتشار الوباء".

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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، لفتَ الأبيض إلى أنّ التقارير التي تُصدرها وزارة الصحة بشأن وباء "الكوليرا" شفافة جداً، مؤكداً أنّ "دائرة الترصّد الوبائي متواجدة في كل المناطق وهناك تنسيق وتعاونٌ تام مع الوزارات الأخرى".