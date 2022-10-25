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لبنان

بعد انقطاع لأكثر من ساعة... "واتساب" يعود الى العمل

Lebanon 24
25-10-2022 | 04:52
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أكدت مجموعة "ميتا" التي تملك تطبيق "واتساب"، أنها أصلحت العطل الذي ضرب تطبيق التواصل الفوري حول العالم.

وقال ناطق باسم "ميتا" لوكالة "فرانس برس": "ندرك أن الناس واجهوا مشكلات في إرسال الرسائل عبر واتساب اليوم. لقد حلينا المشكلة ونعتذر عن أي ازعاج"، دون أن يخوض في التفاصيل.
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وكانت الشركة أقرت في وقت سابق بوجود مشكلة فنية تواجه المستخدمين في التطبيق، مؤكدة أنها تعمل جاهدة على حل هذه المشكلة التي جرى الإبلاغ عنها في دول عديدة حول العالم مثل فرنسا والهند.
 
 
وخلال انقطاع الخدمة، لجأ المستخدمون الى وسائل اتصال حديثة اخرى كالبريد الالكتوني و"الفيسبوك" وغيرهما.

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