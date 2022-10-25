"الخارجية" تدعو لضبط النفس... والسبب؟

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أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان عن "عميق قلقها إزاء أعمال العنف المتصاعدة في اليمن"، ودعت الاطراف المعنية الى "ضبط النفس والعودة الى التهدئة ووقف التصعيد".ورأت أن "لغة السلاح لا تخدم تعزيز مناخات الهدنة وتقوض الثقة المرجوة لتعزيز الاستقرار في اليمن كمدخل الزامي للوصول الى حل سياسي طال انتظاره لحفظ السلم والأمن الداخلي والإقليمي".