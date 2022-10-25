ميقاتي التقى عون... وعقد سلسلة لقاءات ديبلوماسية ووزارية

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.



وبعد انتهاء اللقاء، غادر ميقاتي القصر الجمهوري من دون الادلاء بأي تصريح.



وخلال مغادرته بعبدا وردا على سؤال "الجديد" حول وعده انه سينام في القصر الجمهوري حتى تأليف الحكومة، قال ميقاتي: "نقلوا كل شي على الرابية ما في محل نام".

شيا

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد لقاءات ديبلوماسية ووزارية في السراي الحكومي اليوم، فاستقبل سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروتي شيا.

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هونشتاين

كما استقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان ميلاني هونشتاين التي قالت بعد اللقاء:" ناقشت مع رئيس الحكومة متابعة دعمنا لاستراتيجية التحول الرقمي التي اطلقناها بنجاح الأسبوع الماضي في السراي، وبحثنا في ماهية الخطوات المقبلة.

اضافت:" كما ناقشنا سبل دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأليات التنسيق اللبنانية المتمثلة بـ"هيئة إدارة الكوارث والازمات" التابعة لرئاسة الحكومة لمكافحة تفشي وباء الكوليرا في لبنان.





رياشي ووفد دولي

واستقبل رئيس الحكومة، في حضور وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، وفدا دوليا يمثل "مبادرة استرداد الأموال المسروقة" برئاسة الدكتور بدر البنا. وشاركت في اللقاء القاضية رنا عاكوم المكلفة بمهام نقطة الاتصال من قبل وزارة العدل.



وفي خلال اللقاء، أكد الرئيس ميقاتي"دعمه التام لمهمة الوفد وتعويله على خبرتهم من خلال المساعدة التي قدموها في هذا الشأن في عدة بلدان عربية وأفريقية"، مشيرا إلى أنه على يقين "بأن المسار لبلوغ النتيجة المرجوة ليس سهلا، وان المهم هو البدء في العمل".

من جهته أبدى رئيس الوفد الدكتور البنّا "الإستعداد الكامل للمساعدة على أن يضع لبنان استراتيجية خاصة به في مجال استرداد الأموال المسروقة".





وزير الخارجية

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة وشؤون الوزارة.

قانون الموازنة

ووقّع رئيس الحكومة قانون السرية المصرفية، كما ورد من رئاسة مجلس النواب وأحاله على رئاسة الجمهورية.