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لبنان

اللواء ابراهيم يكشف عن عدد النازحين السويين في لبنان... وهذا ما قاله عن تشكيل الحكومة

Lebanon 24
25-10-2022 | 05:27
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أكّد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أنّ "ملف النازحين السوريين وطنيّ قوميّ"، وقال: "لن نشارك في المجزرة، وإعادتهم إلى أرضهم واجب وطنيّ علينا أن نؤدّيه".
 
وأضاف اللواء ابراهيم خلال مؤتمر صحفيٍّ: "لم نلقَ من الجانب السوري إلا كل الترحيب والشفافية في التعاطي مع ملفّ عودة النازحين السوريين".
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وتابع: "لملف النزوح انعكاسات سلبيّة على كلّ المستويات، لذلك يجب معالجته ولبنان يرفض طريقة التعاطي التي تتمّ معه من قبل كثيرين وعلى رأسهم منظّمات إنسانية وأخرى تدّعي الإنسانية تحاول أن تملي علينا إرادتها".
 
 
وقال اللواء ابراهيم: "لن نخضع للضغوطات لأنّ مصلحة الشعب اللبناني هي أوّلاً وأخيراً، ولن نُجبر أي نازح على العودة وهذا مبدأ لدينا ونسعى لتخفيف العبء عن لبنان".
 
وأضاف: "مليونان و80 ألف نازح سوريّ موجودون حاليًّا في لبنان، وحوالى 540 ألف سوريّ عادوا طوعًا الى بلادهم منذ بدء الخطة عام 2017".
 
 
ولفت إلى أنّه "رغم كلّ ما يُقال، العمل مستمر في محاولة لتشكيل الحكومة".
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