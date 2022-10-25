بثّ مباشر.. شاهدوا كسوف الشمس الجزئي الآن عبر "لبنان24"

يشهد لبنان والعالم، اليوم الثلاثاء، كسوفاً جزئياً للشمس، في ظاهرة ستستمر ساعتين لن تؤدي إلى ظلمة كاملة لكن يتعين على الراغبين في متابعتها التزام الحذر.



وهذا هو الكسوف الجزئي السادس عشر للشمس في القرن الحادي والعشرين، والثاني هذا العام، ويمكن رؤيته فوق جنوب المحيط الهادئ وفي البر الرئيسي الفرنسي.

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وبدأت الظاهرة، الثلاثاء، في الساعة 08:58 بتوقيت غرينتش في أيسلندا، وتنتهي عند الساعة 13:02 قبالة الهند، مروراً بأوروبا وشمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط، بحسب المعهد الفرنسي للميكانيكا السماوية وحساب التقويم الفلكي التابع لمرصد باريس.



يحدث كسوف الشمس عندما تتراصف الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم. وعندما تكون المحاذاة مثالية تقريباً، يلامس مخروط ظل القمر سطح الأرض ويعيق القرص الشمسي بأكمله، وعندها يكون الكسوف كليّاً. وهذا هو الكسوف الجزئي السادس عشر للشمس في القرن الحادي والعشرين، والثاني هذا العام، ويمكن رؤيته فوق جنوب المحيط الهادئ وفي البر الرئيسي الفرنسي.وبدأت الظاهرة، الثلاثاء، في الساعة 08:58 بتوقيت غرينتش في أيسلندا، وتنتهي عند الساعة 13:02 قبالة الهند، مروراً بأوروبا وشمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط، بحسب المعهد الفرنسي للميكانيكا السماوية وحساب التقويم الفلكي التابع لمرصد باريس.يحدث كسوف الشمس عندما تتراصف الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم. وعندما تكون المحاذاة مثالية تقريباً، يلامس مخروط ظل القمر سطح الأرض ويعيق القرص الشمسي بأكمله، وعندها يكون الكسوف كليّاً.

يشار إلى أن آخر كسوف جزئي يعود إلى 10 حزيران 2021.

حماية العين من كسوف الشمس



وتعد مشاهدة كسوف الشمس تجربة مدهشة، لكن النظر مباشرة إلى الشمس يمكن أن يضر عينيك.

عمى الكسوف

تقع شبكية العين في الجزء الخلفي من عينك، تنقل صورا لما تراه إلى عقلك. ويمكن لضوء الشمس أن يتلف أو يدمر الخلايا الموجودة على شبكية العين، مما يؤدي إلى اعتلال الشبكية الشمسي، المعروف أيضا باسم "عمى الكسوف".



نظارات كسوف الشمس

والطريقة الوحيدة للنظر إلى الشمس بأمان أثناء الكسوف هي باستخدام نظارات كسوف الشمس، وهي تصنع بمرشحات شمسية تتوافق مع معايير السلامة العالمية المعروفة باسم "ISO 12312-2".



والنظارات الشمسية العادية أو المرشحات الشمسية المحلية الصنع ليست آمنة لمشاهدة الكسوف لأنها تنقل ضوء الشمس بمعدل مرتفع بآلاف المرات.

ماذا يحدث للعين عند النظر إلى الشمس خلال الكسوف؟

ويمكن أن يؤدي النظر مباشرة إلى الشمس إلى إتلاف عينيك في أي وقت، لكنها ليست مشكلة في العادة، ففي ظل الظروف العادية لا تستطيع النظر مباشرة إلى الشمس، ولكن خلال الكسوف يمكن النظر مباشرة إلى الشمس من دون الشعور بأي إزعاج.



أعراض تلف العين الناجم عن الكسوف الشمسي

أضرار النظر إلى الكسوف لا تظهر مباشرة بل في اليوم التالي، وبينها: فقدان الرؤية المركزية - تغير رؤية الألوان - الرؤية المشوهة. في حالة تلف العين بسبب كسوف الشمس، عادة ما يتم تجنب الرؤية المحيطية، مع حدوث معظم الضرر في مركز رؤيتك. علاج أضرار كسوف الشمس في العين

لسوء الحظ، لا يوجد علاج لاعتلال الشبكية الكسوف. إذا كنت تعتقد أنك عينيك قد أصابهما الضرر من خلال النظر إلى الشمس، فقم بما يلي:



1- توقف عن النظر إلى الشمس.

2- ادخل إلى غرفة مظلمة وأرح عينيك.

3- المتابعة مع مقدم الرعاية الأولية الخاص بك في غضون يوم إلى 3 أيام.

4- المتابعة مع طبيب العيون للاختبار لتحديد مدى الضرر.

5- قد تتعافى رؤيتك في غضون بضعة أشهر بعد التلف الناتج عن أشعة الشمس، ولكن لا يوجد ما يضمن ذلك. ---------- لمشاهدة البث المباشر للكسوف.. إليك الفيديوهات المُرفقة ----------