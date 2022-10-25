هذا ما يحدث للعين عند النظر للشمس خلال الكسوف!





فماذا يحدث للعين عند النظر إلى الشمس خلال الكسوف؟ وكيف تشاهده بشكل آمن؟

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حماية العين من كسوف الشمس يشهد العالم اليوم الثلاثاء كسوفا جزئيا للشمس يشمل مناطق واسعة من نصف الكرة الشمالي، في ظاهرة تستمر ساعتين لن تؤدي إلى ظلمة كاملة لكن يتعين على الراغبين في متابعتها التزام الحذر.فماذا يحدث للعين عند النظر إلى الشمس خلال الكسوف؟ وكيف تشاهده بشكل آمن؟

تعد مشاهدة كسوف الشمس تجربة مدهشة، لكن النظر مباشرة إلى الشمس يمكن أن يضر عينيك.



عمى الكسوف

تقع شبكية العين في الجزء الخلفي من عينك، تنقل صورا لما تراه إلى عقلك. ويمكن لضوء الشمس أن يتلف أو يدمر الخلايا الموجودة على شبكية العين، مما يؤدي إلى اعتلال الشبكية الشمسي، المعروف أيضا باسم "عمى الكسوف".





نظارات كسوف الشمس





النظارات الشمسية العادية أو المرشحات الشمسية المحلية الصنع ليست آمنة لمشاهدة الكسوف لأنها تنقل ضوء الشمس بمعدل مرتفع بآلاف المرات.



مشاهدة كسوف الشمس بأمان: الطريقة الوحيدة للنظر إلى الشمس بأمان أثناء الكسوف هي باستخدام نظارات كسوف الشمس، وهي تصنع بمرشحات شمسية تتوافق مع معايير السلامة العالمية المعروفة باسم "ISO 12312-2".النظارات الشمسية العادية أو المرشحات الشمسية المحلية الصنع ليست آمنة لمشاهدة الكسوف لأنها تنقل ضوء الشمس بمعدل مرتفع بآلاف المرات.

تحقق من نظارات كسوف الشمس قبل استخدامها. إذا رأيت أي خدوش أو تلف، فلا تستخدمها، وفقا للأكاديمية الأميركية لطب العيون.

اتبع التعليمات التي تأتي مع نظارات كسوف الشمس.

راقب الأطفال للتأكد من أنهم يستخدمون نظارات كسوف الشمس بشكل صحيح.

قم بتغطية عينيك بنظارات كسوف الشمس قبل النظر إلى الشمس، انظر بعيدا قبل إزالة نظارتك.

لا تستخدم أبدا كاميرا أو منظارا أو تلسكوبا للنظر إلى كسوف الشمس، حتى لو كنت ترتدي نظارات الكسوف، لأن هذه الأجهزة تكثف أشعة الشمس وتتلف نظارات كسوف الشمس وعينيك.



ماذا يحدث للعين عند النظر إلى الشمس خلال الكسوف؟





أعراض تلف العين الناجم عن الكسوف الشمسي يمكن أن يؤدي النظر مباشرة إلى الشمس إلى إتلاف عينيك في أي وقت، لكنها ليست مشكلة في العادة، ففي ظل الظروف العادية لا تستطيع النظر مباشرة إلى الشمس، ولكن خلال الكسوف يمكن النظر مباشرة إلى الشمس من دون الشعور بأي إزعاج.

أضرار النظر إلى الكسوف لا تظهر مباشرة بل في اليوم التالي، وبينها:



فقدان الرؤية المركزية

تغير رؤية الألوان

الرؤية المشوهة

في حالة تلف العين بسبب كسوف الشمس، عادة ما يتم تجنب الرؤية المحيطية، مع حدوث معظم الضرر في مركز رؤيتك.

يمكن أن يكون اعتلال الشبكية الناتج عن الكسوف:

فوريا ودائما

فوريا وقابل للعكس

متأخرا ومتقدما

وتشمل أعراض عمى الكسوف ما يلي:



ضعف الرؤية

النقاط العمياء

تشويه الأشكال

تغيير أو تلوين إدراك اللون

الحساسية للضوء

علاج أضرار كسوف الشمس في العين

لسوء الحظ، لا يوجد علاج لاعتلال الشبكية الكسوف. إذا كنت تعتقد أنك عينيك قد أصابهما الضرر من خلال النظر إلى الشمس، فقم بما يلي:



توقف عن النظر إلى الشمس.

ادخل إلى غرفة مظلمة وأرح عينيك.

المتابعة مع مقدم الرعاية الأولية الخاص بك في غضون يوم إلى 3 أيام.

المتابعة مع طبيب العيون للاختبار لتحديد مدى الضرر.

قد تتعافى رؤيتك في غضون بضعة أشهر بعد التلف الناتج عن أشعة الشمس، ولكن لا يوجد ما يضمن ذلك.

(الجزيرة)