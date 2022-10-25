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لبنان

إشتباكات بين عائلتين وإطلاق رصاص كثيف... ماذا يحصل الآن في طرابلس؟

Lebanon 24
25-10-2022 | 07:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن حصول إشتباك مسلّح بين افراد من عائلتين في محلة باب الحديد وسوق النحاسين في طرابلس، على خلفية اطلاق نار على أحد الاشخاص في محيط السرايا العتيقة.
 
ونقل المصاب الى مستشفى الاسلامي للعلاج، ووُصفت حالته بالحرجة، وعُلم أن الإشكال سببه خلافات سابقة.
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وكان سُمع اطلاق رصاص كثيف في المحلة، فيما أغلقت أغلبية المحال التجارية أبوابها. وقد سادت المنطقة اجواء من التوتر وحالة من الهلع بين المواطنين.
 
 
وتعمل وحدات من الجيش على تنفيذ مداهمات في أسواق طرابلس، لتوقيف مطلق النار الذي فرّ الى جهّة مجهولة.

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