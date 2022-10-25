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لبنان

وزير المالية التقى وفداً من البنك الدولي.. هذا ما تمّ تداوله

Lebanon 24
25-10-2022 | 07:12
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استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل وفداً من البنك الدولي ضم نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الأستاذ فريد بلحاج والمدير الإقليمي للشرق الأوسط الأستاذ جان كريستوف كاريه.
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وقال الخليل إثر اللقاء: "تطرقنا إلى مجمل المشاريع التي يقوم بها البنك الدولي والتي يسهم في تمويلها لا سيما المشاريع الإنمائية، وجرى التركيز على المشاريع الزراعية خصوصاً مع التوجه العام نحو تعزيز القطاعات الإنتاجية القادرة على تمتين البنية الاقتصادية ورفع مستوى مردودها، خصوصاً على الأُسر المنخرطة في المجالات الزراعية".

وشدّد الخليل على أهمية خلق فرص لمشاريع صغيرة تغني عن الاعتماد على المساعدات الاجتماعية التي ترهن المجتمع لحسابات الجهات المانحة.

وكان الوزير الخليل قد عقد اجتماعاً مع فريق الإحصاءات المالية الحكومية في صندوق النقد الدولي لمتابعة تحديث معطيات المالية العامة للدولة اللبنانية.
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