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لبنان

قضية النازحين السوريين.. بين ابراهيم وطراف

Lebanon 24
25-10-2022 | 07:33
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استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، وبحث معه في الأوضاع العامة والتعاون القائم بين الأمن العام والإتحاد الأوروبي، كما تم التطرق الى قضية النازحين السوريين.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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اللواء

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