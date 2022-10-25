قضية النازحين السوريين.. بين ابراهيم وطراف

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، وبحث معه في الأوضاع العامة والتعاون القائم بين الأمن العام والإتحاد الأوروبي، كما تم التطرق الى قضية النازحين السوريين.

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