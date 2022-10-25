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لبنان

"محاولات إفلاس".. أصحاب محطات المحروقات يلوّحون بالتصعيد

Lebanon 24
25-10-2022 | 07:45
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دعا تجمع أصحاب المحطات، في بيان الى "الكف عن محاولات افلاس المحطات"، مُتسائلاً:"ألا تكفي ضغوطات الحياة على أصحاب المحطات المستمرة منذ أكثر من سنتين، الذين يتحملون شتى أنواع التشهير والاهانات؟".
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واستغرب التجمع القرارات الأخيرة الصادرة، وآخرها تحميل أصحاب المحطات مسبقاً تخفيض 500 ليرة عن الدولار، ما يحمل صاحب المحطة خسارة حوالى 20000 ليرة لبنانية وتحميله خسارة حوالى 17000 ليرة لكل تنكة بزين".
وأكد التجمع أنه "لن يسمح بعد اليوم باهدار حقوق اصحاب المحطات وعائلاتهم وموظفيهم وسيكون له تصعيد في حال الرجوع عن هذه القررات الاعتباطية".
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