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لبنان

شيخ العقل: للإسراع بتشكيل حكومة قادرة أن تدير البلد

Lebanon 24
25-10-2022 | 07:47
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زار  شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصر الدين الغريب على رأس وفد من المشايخ بلدة الغابون مقدماً التعازي بوفاة الشيخة المرحومة حفيظة الدبس، ثم زار مدينة عاليه لتقديم التعازي بالمرحوم نبيل الدنف حيث حضر إلى جانب أهل الفقيد مدير الداخلية في الحزب "الديمقراطي اللبناني" رامي دليقان على رأس وفد حزبي. 
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بعدها انتقل شيخ  العقل والوفد المرافق الى بلدة قبيع في المتن الأعلى لتقديم التعازي برئيس البلدية المرحوم أكرم الأعور، في حضور رئيس دائرة المتن في الحزب الديمقراطي اللبناني فرزان ضو.

وشكر الأهالي لشيخ العقل مواساتهم منوهين بدوره الديني والوطني. 

وخلال جولته، شدد  على "ضرورة التكاتف والتعاون يداً بيد في هذه الظروف الدقيقة التي نمر بها، خصوصاً ونحن أمام فراغ رئاسي محكوم بإرتدادات سلبية على لبنان واللبنانيين، وعليه نطالب بالتوافق والحوار والتعاون من أجل إنقاذ ما تبقى من وطننا بعد الآلام والجراح التي أصابته خلال هذه السنوات، والإسراع بتشكيل حكومة قادرة أن تدير البلد وتسيِّر شؤون وإدارات الدولة وإلا فإن الأيام القادمة ستكون سوداوية وصعبة أكثر من تلك التي مرت علينا". 

وكان  شيخ العقل أبرق معزياً مشايخ العقل في الجمهورية العربية السورية وآل كيوان بوفاة المرحوم الشيخ التقي الفاضل أبوهاني علي ظاهر كيوان من بلدة مياماس في السويداء - سوريا.

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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