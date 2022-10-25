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لبنان

محاضر ضبط في حقّ أصحاب متاجر كبرى... ما القصة؟

Lebanon 24
25-10-2022 | 08:03
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صدر عن وزارة الإقتصاد والتجارة البيان التالي:
 
تابعت مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية في الأسواق بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، ونظمت محاضر ضبط في حق أصحاب متاجر كبرى لعدم خفض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية تزامنا مع انخفاض سعر الصرف.
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تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة من اصحاب المتاجر والمحلات العمل سريعا على خفض الأسعار، وتؤكد  استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات وخاصة تلك المتعلقة بتحقيق أرباح غير مشروعة واحالة المخالفين على القضاء المختص.

لبنان

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