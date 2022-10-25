محاضر ضبط في حقّ أصحاب متاجر كبرى... ما القصة؟

صدر عن وزارة الإقتصاد والتجارة البيان التالي:

Advertisement

تابعت مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية في الأسواق بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، ونظمت محاضر ضبط في حق أصحاب متاجر كبرى لعدم خفض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية تزامنا مع انخفاض سعر الصرف.تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة من اصحاب المتاجر والمحلات العمل سريعا على خفض الأسعار، وتؤكد استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات وخاصة تلك المتعلقة بتحقيق أرباح غير مشروعة واحالة المخالفين على القضاء المختص.