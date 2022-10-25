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لبنان

لقاء بين "الاعتدال الوطني" و"اللقاء الديموقراطي"... شهيب: نسعى للوصول الى تفاهم

Lebanon 24
25-10-2022 | 08:29
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استقبل أعضاء تكتّل "الاعتدال الوطني"، في مكتبهم في الصيفي- بيروت، وفدًا من كتلة "اللقاء الديموقراطي".

شهيب

اثر اللقاء، قال الناّئب اكرم شهيب: "لدينا جميعًا الايمان الكامل بالدولة السياديّة وبعروبة البلد وبكرامة الانسان في هذا الوطن. في مجلس النواب هناك آراء مختلفة، انما هناك توافق مع تكتّل الاعتدال في موضوع ما نحن مقبلون عليه، ليس فقط في موضوع الرئاسة بل أيضًا في موضوع تكوين السلطة في البلد، سيما وان المرحلة المقبلة شديدة الدقة ونسعى نحن واياهم للوصول الى تفاهم ورأي واحد في مواجهة الرأي الاخر."
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وأضاف: "نحن في الحزب وفي الكتلة، تاريخنا عريق وطويل مع الشمال، ان كان على مستوى الحزب التقدمي الاشتراكي او من خلال الدور التاريخي في حياة المعلم كمال جنبلاط ووليد بيك في هذه المرحلة، انه تاريخ نفتخر ونعتز به ونسعى دائمًا للتواصل والتوافق لما فيه خير هذا الوطن".

وختم: "اكيد، الرئاسة اساسية لكن المرحلة المقبلة أيضًا أساسية وسنسعى دائمًا للتواصل والتنسيق لما فيه الخير العام ومن أجل هذا الوطن الذي عانى ما عاناه في هذا العهد."

البعريني

من جهته، قال النّائب وليد البعريني: "نرحّب بزملائنا الذين أسعدتنا زيارتهم، تناقشنا في مسائل وأمور عديدة، توسّعنا في الشرح، وتوصّلنا الى قواسم مشتركة عديدة، اعتقد ان نتائجها ستكون إيجابية في المستقبل القريب ان شاء الله، سنستمر بهذه اللقاءات لكي نتوسّع في البحث، لأنه بعد 31 تشرين الاول، ستكون لنا لقاءات عديدة لمتابعة كل المستجدات  على الصّعيد الوطني."
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