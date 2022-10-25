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لبنان

إجتماعٍ طارئ في مصلحة مياه لبنان الشمالي للحدّ من إنتشار وباء "الكوليرا"

Lebanon 24
25-10-2022 | 08:39
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شارك  النائب وليد البعريني في إجتماعٍ طارئ في مصلحة مياه لبنان الشمالي ضم مدير المصلحة خالد عبيد، عضو هيئة إنماء الشمال المهندس حسن الحاج، رئيس بلدية ببنين العبدة الدكتور كفاح الكسار،  رئيس بلدية وادي الجاموس الشيخ خضر عكاري، ممثلين عن منظمة اليونيسف ومدير الإستثمار والصيانة غابي نصر.
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بحث المجتمعون في مواضيع تتعلق بتأمين المياه ومعالجتها من مصادرها الاساسية لتصبح نظيفة صالحة للشرب وللاستخدام المنزلي لبلدات عكار بعامة وببنين والمحمرة والريحانية ووادي الجاموس وبرج العرب بخاصةً ، والإجراءات التقنية اللازمة للحد من إنتشار وباء الكوليرا وذلك ضمن سلسلة اجراءات ضرورية سيتم تنفيذها سريعاً.
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