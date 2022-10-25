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لبنان

نقيب عمال المخابز عرض مع وزير العمل مطالب العمال وتطبيق القوانين عليهم

Lebanon 24
25-10-2022 | 08:41
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زار اليوم، رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في مكتبه بالوزارة. وأفادت النقابة في بيان، انه جرى البحث في "مطالب العمال المحقة ومعاناتهم المزمنة لعدم تطبيق قانون العمل على عمال الأفران وبدل النقل والمنح التعليمية حسب القوانين المرعية الإجراء".
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ونقل البيان عن وزير العمل "تجاوبه لمطالب العمال المحقة والمشروعة ولتطبيق قانون العمل على عمال الأفران".

وسلم رئيس النقابة مذكرة بمطالب العمال تشرح "حرمانهم من حقوقهم ومطالبهم المشروعة التي نصت عليها القوانين المرعية الإجراء والتي تتضمن ٨ ساعات عمل يوميا واحتساب ساعات العمل الاضافية والراحة الأسبوعية والاجازة السنوية والمرضية وايام الفرص والاعياد وبدل النقل والمنح التعليمية وتسجيل جميع عمال المخابز والافران في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والزام اصحاب العمل التصريح عن العمال الاجانب بوزارة العمل للحصول على اجازات عمل وتسجيلهم في في مصلحة القوى العاملة والتصريح عنهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"  .

وأبدت النقابة استعدادها "للمساهمة والمساعدة في تنظيم هذا القطاع إذ يصعب على المفتشين لقلة عددهم وكثرة المهام الموكلة اليهم القيام بهذا العمل وخاصة ان عمال المخابز والافران يعملون في اوقات مختلفة وخاصة  الدوام الليلي عبر افادة صادرة عن النقابة لضمان سير وصحة العمل".

وختمت النقابة: "آن الأوان لتنظيم هذا القطاع بعد كل هذه المعاناة. نحن لا نطالب بالمستحيل وهذه مطالبنا المحقة كمواطنين وعمال  لبنانيين .طبقوا على عمال المخابز والافران قانون العمل والقوانين المرعية الإجراء".
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