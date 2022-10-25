Advertisement

لبنان

قائد الجيش استقبل السفير الفلسطينيّ

Lebanon 24
25-10-2022 | 08:55
A-
A+
Doc-P-1003987-638023101822266174.jpg
Doc-P-1003987-638023101822266174.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليزرة السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبّور وجرى عرض لشؤون المخيّمات الفلسطينية.

وأكّد العماد عون "ضرورة استمرار التنسيق الأمني بين الجيش والفصائل الفلسطينية للمحافظة على أمن المخيّمات بهدف توفير بيئة مستقرة لسكانها، والحؤول دون استغلالها من قبل بعض المطلوبين بموجب مذكّرات قضائية. وفي هذا السياق تأتي العملية التي نُفّذت صباح اليوم في مخيّم نهر البارد ضمن التدابير الأمنية الاعتيادية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في كل المناطق لملاحقة المطلوبين وتوقيفهم وإحالتهم على القضاء".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:36 | 2022-10-25
12:14 | 2022-10-25
12:08 | 2022-10-25
12:01 | 2022-10-25
11:59 | 2022-10-25
11:51 | 2022-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website