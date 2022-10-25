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لبنان

حادث سير مروّع على أوتوستراد الجنوب... ماذا عن الجرحى؟

Lebanon 24
25-10-2022 | 09:17
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أُصيبت فتاة وإمرآة مسنّة بحادث سير مروّع على أوتوستراد الجنوب، في محلة جامعة "فينيسيا"، وتمّ نقلهما إلى مستشفى راغب حرب في تول.
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حادث سير

أوتوستراد الجنوب

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