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لبنان

مستشفى ميداني لـ"الكوليرا" في ببنين

Lebanon 24
25-10-2022 | 09:24
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بدأ العمل، اليوم، في مستشفى ميداني للكوليرا، في مركز الإيمان الطبي في ببنين- عكار. 
تم تجهيز المستشفى بـ٢٠ سريراً وبالمستلزمات الطبية كافة، من أدوية وأمصال تكفي لعلاج أكثر من ٥٠٠ مريض. إضافة الى تزويد الطاقم الطبي بكميات وافرة من مستلزمات الحماية الشخصية ومواد التعقيم، لحمايتهم من التقاط العدوى من المرضى. ويتواجد فريق من المسعفين من الصليب الاحمر اللبناني وبعض الجمعيات الاهلية، مستعد ومُدَرب لنقل المرضى من المستشفى الميداني الى اقرب مستشفى في المنطقة عند الضرورة.
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وتجدر الإشارة الى انه تم تزويد المستشفى الميداني للكوليرا بكميات كافية من مادة المازوت ليحظى بالتغذية بالكهرباء 24/24 ساعة.
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