بين عبدالله ومولوي... تشديد على دور البلديات في محاربة الكوليرا

زار عضو "اللقاء الديمقراطي"، رئيس اللجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه في الوزارة.



وجرى عرض للأوضاع العامة، ولعدد من الملفات، ومنها "تأكيد دور البلديات في محاربة انتشار وباء "الكوليرا" لناحية مراقبة الصرف الصحي ومياه الشفّة، بالاضافة الى تقديم إرشادات للأهل لاتخاذ الإجراءات الوقائية تفاديا للاصابة وانتقال العدوى".

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