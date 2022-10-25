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لبنان

مكتب ابي رميا يتابع تنفيذ طريق اده- الكفون

Lebanon 24
25-10-2022 | 09:35
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اعلن مكتب النائب سيمون ابي رميا في بيان عن جولة لمدير المكتب هاني عماد مع مختار بنتاعل عبدو الخوري في منطقة اده الكفون مع مجلس الانماء والاعمار واستشاري "جيكوم" ومتعهدي "هومان"، لمتابعة تنفيد طريق اده- الكفون.
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كما تم الكشف على طريق جديدة في بنتاعل لتأهيلها ضمن مشروع صيانة طرقات البلدة وهي تمتد من كنيسة مار نهرا لغاية مفرق بحديدات.

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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