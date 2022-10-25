جولة لوزير الإعلام في جامعة الروح القدس.. وهذا ما بحثه

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زار وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، ترافقه مستشارته اليسار نداف جامعة الروح القدس - الكسليك، حيث استقبله رئيس الجامعة الأب طلال هاشم ومدير المكتبة العامة في الجامعة الأب جوزف مكرزل .وهدفت الزيارة الى البحث في امكان عقد بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة ووزارة الإعلام، للاستفادة من خبرات الجامعة وتوفير تدريب لطلابها في مختلف مديريات الوزارة، من "تلفزيون لبنان" و"إذاعة لبنان" و"الوكالة الوطنية للإعلام" ومديرية الدراسات والمنشورات، اضافة الى تعاون مع مركز فينيكس للدراسات اللبنانية في الجامعة من اجل حفظ ارشيف الوزارة . كما تم خلال اللقاء التداول في الوضع التربوي في لبنان، وما يعانيه من صعوبات خلال هذه الازمة، مع التشديد على اهمية التخطيط والتوجيه الصحيح للطلاب.وقدم الاب هاشم لمحة عن الجامعة والتطورات التي شهدتها، متطرقا الى مختلف الكليات والاختصاصات الموجودة فيها ولا سيما تلك المتخصصة بالاعلام.بعدها، كانت جولة ميدانية للوزير في ارجاء الجامعة، حيث زار المكتبة العامة التي تعد من اهم المكتبات في الشرق الاوسط واغناها. وقدم له الاب مكرزل شرحا عن اقسام المكتبة، وخصوصا مركز فينيكس للدراسات اللبنانية الذي يحتوي على قسم الارشيف والمخطوطات والكتب. وقد اطلع على الاعمال فيه، مبديا اعجابه بالحرفية والتقنيات العالية والمتطورة التي تجري خلال اعمال الترميم والحفظ والترقيم والتوثيق.وخلال الجولة قال الوزير ردا على سؤال عن اهمية تعاون الوزارة والجامعة: "من ضمن تعاوننا مع الجامعات اللبنانية، زرت اليوم جامعة الكسليك ولمست تطورا يفرح القلب ويعطي املا بأن لبنان ما زال موجودا بإرثه وتقاليده وتراثه، وقد دهشت بما رأيته من تطور في مركز فينيكس الذي يضاهي اهم المراكز العالمية" . واضاف :"من ضمن تطوير مؤسسات الوزارة، اتينا اليوم للبحث في تعاون مع الجامعة في كل ما يرتبط باختصاصات الإعلام والتصميم والتصوير والسينما والتلفزيون، اضافة الى المحافظة على الارث. وقد سررت كثيرا بما رأيته من عمل محترف ينم عن ايمان جامعة الكسليك بالحفاظ على الإرث اللبناني، حيث يحتوي مركز فينيكس فيها على مجموعة غنية وقيّمة من المخطوطات والكتب والصور والمستندات القديمة، اضافة الى ارشيف لشخصيات لبنانية معروفة وغير معروفة تضيف قيمة الى تراث لبنان وتاريخه" .وتابع :"آمل ان يتم توقيع هذا التعاون مع الجامعة في اقرب وقت ممكن، لنبدأ مباشرة بالتعاون مع الطلاب وادارة هذا المركز لتبادل الخبرات. وزارة الإعلام تملك الارشيف الاثمن في لبنان والشرق الأوسط، علينا المحافظة عليه والاستفادة منه، كي يكون بمتناول الجميع ويمد الدولة اللبنانية بمرود مادي".وعن موضوع النقل المباشر للمونديال عبر "تلفزيون لبنان" لفت الوزير المكاري الى انه سيتلقى الجواب عن امكان النقل خلال اليومين المقبلين ليتمكن اللبنانيون من متابعة المباريات بشكل مجاني.من جهته رحب الأب طلال هاشم بالوزير مثمنا زيارته للجامعة، وقال: "نحن مستعدون لكل تعاون وانفتاح مع اقسام الوزارة ونضع كل طاقات اساتذتنا وطلابنا وبرامجنا بخدمتها من اجل لبنان. والتعاون الذي سيوقع سيكون على اكثر من صعيد". واضاف: "اسست الجامعة مركز فينيكس للدراسات اللبنانية بهدف البحث عن كل تاريخ مكتوب او مصور للمحافظة عليه، وهذه المبادرة اتت من قناعتنا بأن المجتمع الذي لا يملك تاريخا لا يستطيع بناء المستقبل، علينا المحافظة على تاريخنا وقراءته واخذ العبر منه كي نبني مستقبلا جديدا". واعتبر انه "بالرغم من كل ما يحصل في لبنان، يجب ان تكثر المبادرات الفردية المنظمة والمدروسة للوصول الى لبنان اكثر تطورا وجمالا".وأعلن ان كل ما يحتويه مركز فينيكس تضعه الجامعة في خدمة الباحثين.واختتم الوزير جولته بزيارة كلية الموسيقى والاطلاع على استديوهاتها وارشيفها الموسيقي، برفقة العميد المشارك في الكلية الأب ميلاد طربيه.يذكر ان مشروع التعاون مع جامعة الكسليك يأتي من ضمن مشروع الأرشيف في وزارة الإعلام مع السفارة الفرنسية على مدى عامين، والذي يستفيد منه "تلفزيون لبنان" و"إذاعة لبنان" و"الوكالة الوطنية للإعلام" ومديرية الدراسات والمنشورات، بهدف حفظ ورقمنة وتثمين ارشيف هذه المديريات في الوزارة. ومن هنا تطمح الوزارة الى التعاون مع كل الجامعات المهتمة بالأرشيف على غرار جامعة الكسليك بهدف وضع الارشيف بمتناول جميع الباحثين والاكاديميين والاعلاميين.